Лампа солевая Zenet Скала 3-5 кг

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Zenet
|Тип товара
|Лампа солевая
|Материал плафона
|соль природная
|Цвет
|оранжевый
|Мощность, Вт
|15
|Тип цоколя
|E14
|Ионизация
|да
|Питание от USB
|нет
|Питание от сети
|есть
|Производство
|Пакистан
|Высота, см
|20
|Вес, кг
|3
Лампа солевая "Скала"- это плафон, изготовленный из кристаллической каменной соли, которую добывают на территории Пакистана. Солевая лампа благотворно влияет на здоровье и помогает в лечении болезней. Лампа солевая "Скала" станет прекрасным дополнением к интерьеру.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить ингалятор для домашнего использования.
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