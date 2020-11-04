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Видеорегистратор TrendVision TDR-708P

Артикул: 46961
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708P - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708P - фото 2
Видеорегистратор TrendVision TDR-708P - фото 1
Видеорегистратор TrendVision TDR-708P - фото 2
8 490 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 46961
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTrendVision
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора160°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм2.7
Датчик удара (G-сенсор)есть
Комплектациявидеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, морозостойкий аккумулятор (суперконденсатор), упаковка
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9.5
Высота, см4
Вес, кг0.085

Видеорегистратор TrendVision TDR-708P представляет собой портативное видеозаписывающее устройство, устанавливаемое в салоне транспортного средства. Мощный процессор Ambarella A7LA30D обеспечивает высокую производительность прибора, а за счет чувствительной матрицы 4 Мп он снимает четкое детализированное видео в формате Full HD с разрешением 1920x1080 точек. Видеорегистратор TrendVision TDR-708P обладает качественным объективом со стеклянными линзами и широким углом обзора 160°.

Особенности:

  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания и перезаписи при резких движениях автомобиля;
  • Детектор движения автоматически включает камеру при появлении в кадре движущихся объектов, что обеспечивает дополнительную безопасность во время стоянки;
  • Прибор может работать при выключенном двигателе, так как питается не только от бортовой сети автомобиля, но и от аккумулятора;
  • Предварительный просмотр видеоматериала на дисплее с диагональю 2.7";
  • Поляризационный фильтр, идущий в комплекте, улучшает качество изображения, устраняя блики и отражения на лобовом стекле и повышая контрастность картинки;
  • Поддержка карт памяти MicroSD/SXDC до 128 Гб.

Комплектация:

  • Видеорегистратор TrendVision TDR-708P;
  • Зарядное устройство в прикуриватель автомобиля;
  • Кронштейн на присоске;
  • Кронштейн на 3М скотче;
  • Поляризационный фильтр на магните;
  • Площадка для установки кронштейна на лобовое стекло;
  • Запасной скотч;
  • Кабель USB для ПК;
  • Инструкция по эксплуатации на русском языке;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Видеорегистратор TrendVision TDR-708P

Видеообзор Видеорегистратор TrendVision TDR-708P



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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор TrendVision TDR-708P - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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