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Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini GLOSSY (10PK) 10 фото

(2)
Артикул: 45031
Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini GLOSSY (10/PK)
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45031
В наличии
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Коллекция Fujifilm Instax Mini GLOSSY
filter_noneТовар входит в коллекцию Fujifilm Instax Mini GLOSSY
БрендFujifilm
Тип товараФотобумага
Размер фотографии, мм62x46
Используемая фотопленкаFujifilm Instax Mini
Особенности10 снимков
Плнка Instax Mini предназначена для всех фотокамер INSTAX Mini и выпускается в удобном картридже. Она позволяет мгновенно печатать великолепные фотографии, которые можно хранить в кошельке, бумажнике или маленькой фоторамке.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
картриджи отличные

Недостатки:
нет

Комментарий:
Удовольствие в двойном объёме!


23.03.2019
Достоинства:
Хорошо упаковано, сама упаковка не вскрыта, всё целое
Срок годности в порядке, фотографии получаются

Недостатки:
-

Самовывоз невозможен
Картридж для камеры Fujifilm Instax Mini GLOSSY (10PK) 10 фото - стоимость товара 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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