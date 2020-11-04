Клеевой пистолет Bosch GKP 200 CE (0.601.950.703)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Клеевой пистолет
Характеристики:
|Тип питания
|сеть
|Мощность
|500 Вт
|Производительность
|30 г/мин
|Диаметр стержня
|11 мм
|Электронная регулировка температуры
|есть
|Время нагрева
|4 мин
|Противокапельная система
|нет
|Упаковка
|кейс
|Комплектация
|8 клеевых стержней 200 мм, отсоединяемый кабель 3.5м, сверхдлинное сопло (1.609.202.428), сопло с широким шлицем (1.609.202.555), универсальное сопло (1.609.201.241)
|Габариты прибора (ВхШхГ)
|205х175 мм
|Вес нетто
|0.4 кг