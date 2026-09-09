Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клеевой пистолет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Длина клеевого стержня, мм
100
Диаметр стержня, мм
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х16
Вес, г.
250
Описание товара Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм
Клеевой пистолет Patriot GG 101 предназначен для декорирования и склеивания различных материалов: дерево, пластик, кожа и т. д. Эргономичный рычаг подачи клея эффективно распределяет нагрузку на руку, а скоба для установки в горизонтальном положении позволит сделать перерыв во время продолжительной работы.
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Бренд
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Длина клеевого стержня, мм
100
Диаметр стержня, мм
11
Страна производитель
Китай
Клеевой пистолет Patriot GG 101 предназначен для декорирования и склеивания различных материалов: дерево, пластик, кожа и т. д. Эргономичный рычаг подачи клея эффективно распределяет нагрузку на руку, а скоба для установки в горизонтальном положении позволит сделать перерыв во время продолжительной работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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