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Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм

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Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 1
Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 2
Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 3
Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 4
Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 5
Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клеевой пистолет
  • Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 1
  • Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 2
  • Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 3
  • Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 4
  • Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 5
  • Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218043
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Длина клеевого стержня, мм
100
Диаметр стержня, мм
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х16
Вес, г.
250

Описание товара Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм

Клеевой пистолет Patriot GG 101 предназначен для декорирования и склеивания различных материалов: дерево, пластик, кожа и т. д. Эргономичный рычаг подачи клея эффективно распределяет нагрузку на руку, а скоба для установки в горизонтальном положении позволит сделать перерыв во время продолжительной работы.



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Отзывы о товаре Клеевой пистолет Patriot GG 101 100Вт стерж.:11х100мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Длина клеевого стержня, мм
100
Диаметр стержня, мм
11
Страна производитель
Китай
Описание
Клеевой пистолет Patriot GG 101 предназначен для декорирования и склеивания различных материалов: дерево, пластик, кожа и т. д. Эргономичный рычаг подачи клея эффективно распределяет нагрузку на руку, а скоба для установки в горизонтальном положении позволит сделать перерыв во время продолжительной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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