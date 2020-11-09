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Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 126

Артикул: 231403
Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 126
2 890 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 231403
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт7.5
Цветовая температура5500+/-200 К
Размеры, см14.2х16.5х4.7
Вес, кг0.238
Falcon Eyes LedPRO 126 легкий и компактный светодиодный накамерный осветитель с наклонным кронштейном. 126 высокоэффективных светодиодов генерируют мягкий световой поток без мерцаний с цветовой температурой 5500К ±200К. Технология производства светодиодов обеспечивает визуально точную цветовую температуру без искажений даже при уменьшении яркости. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок.


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Самовывоз невозможен
Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 126 - стоимость товара 2890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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