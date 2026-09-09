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Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED

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Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 1
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 2
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 3
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 4
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 5
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 6
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 7
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 8
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
90
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3500-5600К
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 1
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 2
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 3
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 4
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 5
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 6
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 7
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 8
  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232123
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
90
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3500-5600К
Габаритные размеры, см
13x15x25.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х5
Вес, кг.
8.8

Описание товара Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED

GreenBean ZOOM 90BW LED – светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов. Источник света ZOOM 90BW LED предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки в студии и за ее пределами. Особенно широкое применение данный осветитель найдет в кинопроизводстве.

Видеообзор на Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED

Видеообзор Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED
 



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
90
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3500-5600К
Габаритные размеры, см
13x15x25.3
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean ZOOM 90BW LED – светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов. Источник света ZOOM 90BW LED предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки в студии и за ее пределами. Особенно широкое применение данный осветитель найдет в кинопроизводстве.

Видеообзор на Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED

Видеообзор Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED
 


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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