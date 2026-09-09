Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
90
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3500-5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
90
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3500-5600К
Габаритные размеры, см
13x15x25.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х5
Вес, кг.
8.8
Описание товара Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED
GreenBean ZOOM 90BW LED – светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов. Источник света ZOOM 90BW LED предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки в студии и за ее пределами. Особенно широкое применение данный осветитель найдет в кинопроизводстве.
Видеообзор на Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
90
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3500-5600К
Габаритные размеры, см
13x15x25.3
Страна производитель
Китай
GreenBean ZOOM 90BW LED – светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов. Источник света ZOOM 90BW LED предназначен для профессиональной видео- и фотосъемки в студии и за ее пределами. Особенно широкое применение данный осветитель найдет в кинопроизводстве.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Видеообзор на Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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