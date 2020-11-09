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Светосинхронизатор Falcon Eyes DCS-2 цифровой (горячий башмак)

Артикул: 231198
Светосинхронизатор Falcon Eyes DCS-2 цифровой (горячий башмак)
900 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231198
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
Светосинхронизатор DCS-2 с креплением «горячий башмак», подключается к синхроконтакту ведомой вспышки, и позволяет активизировать ее световым импульсом, формируемым ведущей вспышкой (например встроенной в камеру или внешней накамерной) или ИК-синхронизатором. Имеет 5 различных методов синхронизации (выбираются специальной кнопкой, обозначаются световыми индикаторами). Светосинхронизатор снабжен «горячим башмаком» для подключения накамерной вспышки и креплением с резьбой 1/4 для установки на стойку или штатив. Дистанция покрытия — 9 метров (для вспышек c ведущим числом 6 и освещенности менее 100 лк). Установлен синхроразъем PC-Sync для синхронизации с камерой/вспышкой. Имеет функцию автоматического выключения. Работает от батареи 4LR44.


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Светосинхронизатор Falcon Eyes DCS-2 цифровой (горячий башмак) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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