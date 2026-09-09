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Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1

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Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231173
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Размеры в упаковке, см
12х7х5
Вес, г.
240

Описание товара Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1

Синхронизатор ИК TR-1 предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры со вспышками (оборудованными «светоловушкой») с помощью импульса света в инфракрасном диапазоне. Т. к. большинство фотопленок и цифровых фотоаппаратов не чувствительны к свету в этом диапазоне, то свет от синхронизатора не оказывает влияние на световую схему. Синхронизатор устанавливается в «горячий башмак» фотокамеры и запускает импульсные светильники синхронно с затвором камеры. Работает практически со всеми импульсными приборами. Главной особенностью ИК синхронизации является возможность запуска любого количества вспышек, оборудованных светоприемником («светоловушкой») и находящихся в прямой видимости. Напряжение на синхроконтактах этого синхронизатора менее 10В, что позволяет использовать его с большинством современных фотоаппаратов. Для использования ИК TR-1 необходимо наличие во вспышке светоловушки (светоловушку можно приобрести отдельно, например DCS-1, DCS-2).

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Описание
Синхронизатор ИК TR-1 предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры со вспышками (оборудованными «светоловушкой») с помощью импульса света в инфракрасном диапазоне. Т. к. большинство фотопленок и цифровых фотоаппаратов не чувствительны к свету в этом диапазоне, то свет от синхронизатора не оказывает влияние на световую схему. Синхронизатор устанавливается в «горячий башмак» фотокамеры и запускает импульсные светильники синхронно с затвором камеры. Работает практически со всеми импульсными приборами. Главной особенностью ИК синхронизации является возможность запуска любого количества вспышек, оборудованных светоприемником («светоловушкой») и находящихся в прямой видимости. Напряжение на синхроконтактах этого синхронизатора менее 10В, что позволяет использовать его с большинством современных фотоаппаратов. Для использования ИК TR-1 необходимо наличие во вспышке светоловушки (светоловушку можно приобрести отдельно, например DCS-1, DCS-2).
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