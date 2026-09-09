Синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1

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Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231173
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Синхронизатор ИК TR-1 предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры со вспышками (оборудованными «светоловушкой») с помощью импульса света в инфракрасном диапазоне. Т. к. большинство фотопленок и цифровых фотоаппаратов не чувствительны к свету в этом диапазоне, то свет от синхронизатора не оказывает влияние на световую схему. Синхронизатор устанавливается в «горячий башмак» фотокамеры и запускает импульсные светильники синхронно с затвором камеры. Работает практически со всеми импульсными приборами. Главной особенностью ИК синхронизации является возможность запуска любого количества вспышек, оборудованных светоприемником («светоловушкой») и находящихся в прямой видимости. Напряжение на синхроконтактах этого синхронизатора менее 10В, что позволяет использовать его с большинством современных фотоаппаратов. Для использования ИК TR-1 необходимо наличие во вспышке светоловушки (светоловушку можно приобрести отдельно, например DCS-1, DCS-2).
Синхронизатор ИК TR-1 предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры со вспышками (оборудованными «светоловушкой») с помощью импульса света в инфракрасном диапазоне. Т. к. большинство фотопленок и цифровых фотоаппаратов не чувствительны к свету в этом диапазоне, то свет от синхронизатора не оказывает влияние на световую схему. Синхронизатор устанавливается в «горячий башмак» фотокамеры и запускает импульсные светильники синхронно с затвором камеры. Работает практически со всеми импульсными приборами. Главной особенностью ИК синхронизации является возможность запуска любого количества вспышек, оборудованных светоприемником («светоловушкой») и находящихся в прямой видимости. Напряжение на синхроконтактах этого синхронизатора менее 10В, что позволяет использовать его с большинством современных фотоаппаратов. Для использования ИК TR-1 необходимо наличие во вспышке светоловушки (светоловушку можно приобрести отдельно, например DCS-1, DCS-2).
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