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Многофункциональное средство сочетает в себе свойства шампуня, пилинга для кожи головы, кондиционера и маски. Это комплексное уходовое средство позволяет добиться не только интенсивного очищения от загрязнений, но и качественного увлажнения и пилинга кожи головы.

Шампунь с марокканским аргановым маслом Mizon Moroccan Treatment Shampoo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.