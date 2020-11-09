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Док станция Satechi 7-Port USB Charging Station Dock позволяет заряжать до семи гаджетов одновременно с помощью USB портов. Благодаря Satechi 7-Port USB можно пополнить заряд смартфонов, планшетов, музыкальных плееров и других устройств. Несмотря на большое количество портов, Satechi 7-Port USB имеет достаточно небольшие размеры, что позволяет с комфортом разместить его на столе, не занимая рабочее пространство. Светодиод на панели указывает, что гаджет включен и готов к зарядке вашего устройства.

Док станция Satechi 7-Port USB Charging Station Dock белый (ST-MCSTC7W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.