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Мобильный телефон Philips Xenium E169 Red

Артикул: 220033
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 1
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 2
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 3
  • Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 4
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 1
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 2
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 3
Мобильный телефон Philips Xenium E169 XENIUM Red - фото 4
2 220 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220033
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1600 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм2.4
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветкрасный
Встроенная память32 Мб
Наличие GPS/Глонасснет
Bluetoothнет
Поддержка NFCнет
Влагозащищенный корпуснет
Вес, кг0.1
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Wi-Fiнет
Съемный аккумуляторда
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МПнет
Функция беспроводной зарядкинет
Поддержка 4G LTEнет
ПроизводствоКитай
Philips E169 — простой, но одновременно невероятно функциональный: аккумулятор емкостью 1600 мА*ч, экран с диагональю 2,4 дюйма, FM-радио и поддержка двух SIM- карт. Все это меняет привычный взгляд на качество мобильной связи.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Philips Xenium E169 Red - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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