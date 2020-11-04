Смеситель Argo 34163 Stroy для умывальника

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Argo
|Тип товара
|Смесители для раковины
|Аэратор в комплекте
|есть
|Монтаж
|настольный
|Поворотный излив
|нет
|Форма излива
|традиционная
|Материал корпуса
|латунь
|Страна бренда
|Россия
|Тип управления
|однорычажный
|Цвет
|хром
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