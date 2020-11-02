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Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 230/2000

Артикул: 92953
  • Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 230/2000 - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 230/2000 - фото 2
Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 230/2000 - фото 1
Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 230/2000 - фото 2
8 300 руб. 
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+ 154 КэтКоинов
Артикул: 92953
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEinhell
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность2350 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска230 мм
Диаметр посадочного отверстия22.5 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска6500 об/мин
Блокировка кнопки включениянет
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделяда
Длина, см54
Ширина, см16
Высота, см14
Вес, кг6.25
Шлифмашина угловая, питание - от сети, мощность - 2350 Вт


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Угловая шлифовальная машина Einhell TE-AG 230/2000 - по цене 8300 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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