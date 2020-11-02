Станок распиловочный Einhell TC-TS 2025 U

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 960 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Einhell
|Тип товара
|Станок распиловочный
|Вес, кг
|21
|Высота пропила
|85 мм
|Высота, см
|83
|Диаметр диска
|250 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Длина, см
|48.7
|Количество скоростей
|1
|Комплект поставки
|Защитный кожух диска пилы, Толкатель, Упоры, Всасывающий шланг, Удлинитель ширины стола - 2 шт, Распорки, Упорная планка.
|Мощность
|1800 Вт
|Скорость вращения
|5000 об/мин
|Угол поворота
|90-45 град
|Ширина, см
|64
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