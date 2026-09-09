Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станки
Мощность, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х12
Вес, кг.
2.38
Описание товара Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503
Точильный многофункциональный станок PATRIOT BG110 160301503 оснащается гибким валом длиной 1050 мм, что расширяет возможности применения. Малогабаритный корпус агрегата отличается простотой хранения и транспортировки. Стабильная частота вращения оснастки гарантирует высокое качество результата работы. Упоры для инструмента и прозрачные кожухи способствуют удобству и безопасности эксплуатации.
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Точильный многофункциональный станок PATRIOT BG110 160301503 оснащается гибким валом длиной 1050 мм, что расширяет возможности применения. Малогабаритный корпус агрегата отличается простотой хранения и транспортировки. Стабильная частота вращения оснастки гарантирует высокое качество результата работы. Упоры для инструмента и прозрачные кожухи способствуют удобству и безопасности эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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