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Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503

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Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 1
Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 2
Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 3
Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 4
Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 5
Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станки
  • Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 1
  • Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 2
  • Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 3
  • Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 4
  • Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 5
  • Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182272
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Станки
Мощность, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х12
Вес, кг.
2.38

Описание товара Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503

Точильный многофункциональный станок PATRIOT BG110 160301503 оснащается гибким валом длиной 1050 мм, что расширяет возможности применения. Малогабаритный корпус агрегата отличается простотой хранения и транспортировки. Стабильная частота вращения оснастки гарантирует высокое качество результата работы. Упоры для инструмента и прозрачные кожухи способствуют удобству и безопасности эксплуатации.



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Отзывы о товаре Станок точильный многофункциональный Patriot BG 110 с гравером 160301503




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Станки
Мощность, Вт
100
Страна производитель
Китай
Описание
Точильный многофункциональный станок PATRIOT BG110 160301503 оснащается гибким валом длиной 1050 мм, что расширяет возможности применения. Малогабаритный корпус агрегата отличается простотой хранения и транспортировки. Стабильная частота вращения оснастки гарантирует высокое качество результата работы. Упоры для инструмента и прозрачные кожухи способствуют удобству и безопасности эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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