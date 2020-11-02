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Набор посуды Rondell Flamme RDS-339

Артикул: 63647
Набор посуды Rondell RDS-339 4 пр Flamme
6 830 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 63647
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRondell
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе2
Внутреннее покрытиенержавеющая сталь
Подходит для индукционных плитда
Вес, кг4.4

Набор посуды Rondell RDS-339 Flamme – набор из двух предметов, включающий в себя две кастрюли(с крышками). Предметы набора подойдут для любых плит, включая индукцию. Набор посуды Rondell RDS-339 Flamme выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.

Особенности:

  • Внешние покрытие посуды выполнено из высококачественной нержавеющей стали, которая устойчива к высоким температурам;
  • На внутренней поверхности посуды имеются отметки литража для удобства в использовании;
  • Посуда имеет крышки из термостойкого стекла с удобным специальным ободком для слива жидкости;
  • Ручки из нержавеющей стали с силиконовыми вставками не нагреваются во время приготовления пищи.

Комплектация:

  • Кастрюля 24 см, 5.7 л с крышкой;
  • Кастрюля 20 см, 3.2 л с крышкой.



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Самовывоз невозможен
Набор посуды Rondell Flamme RDS-339 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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