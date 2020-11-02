Рюкзак для инструмента с колёсами Stanley Fatmax (1-79-215)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Stanley
|Тип товара
|Рюкзак для инструментов
|Материал
|нейлон
|Длина, см
|54
|Высота, см
|23
|Ширина, см
|36
|Вес, кг
|1.8