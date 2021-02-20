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Главная Канцтовары Хобби и творчество Цветная резина, фетр, пенокартон Юнландия Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм

Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм

Артикул: 310977
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  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 1
  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 2
  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 3
  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 4
  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 5
  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 6
  • Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 7
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 1
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 2
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 3
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 4
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 5
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 6
Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - фото 7
180 руб. 
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Артикул: 310977
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Плотность - 170 г/м2 и толщина в 2 мм гарантируют поделкам отличное качество и долгий срок службы. Цветной фетр формата А4 поставляется в упаковке по 5 листов, 5 насыщенных цветов. Такое многообразие оттенков придется по вкусу любому покупателю. Фетр обладает приятной нежной фактурой, прост и удобен в использовании. Края не осыпаются при разрезании, благодаря чему не нуждаются в дополнительной обработке, а самоклеящаяся основа позволяет надежно приклеить фетр без использования клея!

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Творчество и создание настоящих шедевров станет доступнее с цветным фетром ЮНЛАНДИЯ! Гипоаллергенный материал, созданный на современном оборудовании, прекрасно подходит для взрослых и детей и рекомендуется для использования в различных образовательных учреждениях.



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Цветной фетр для творчества А4 ЮНЛАНДИЯ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ, 5 ЯРКИХ ЦВЕТОВ, толщина 2 мм - по цене 180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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