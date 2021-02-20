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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Принадлежности для черчения Brauberg Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел

Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел

Артикул: 310792
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  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 1
  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 2
  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 3
  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 4
  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 5
  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 6
  • Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 7
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 1
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 2
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 3
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 4
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 5
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 6
Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото 7
240 руб. 
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Артикул: 310792
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

В состав готовальни входят 5 предметов: - циркуль; - точилка; - отвертка; - стирательная резинка; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 135 мм имеет несгибаемые штанги и пластиковый защитный колпачок для иглы. Изготовлен из металла. Цвет - ассорти (без возможности выбора цвета). Поставляется в пластиковом пенале с европодвесом.

С готовальнями BRAUBERG "Modern" чертежные работы станут проще, чем когда-либо! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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Готовальня BRAUBERG Modern, 5 предметов: циркуль 135мм, резинка, точилка, отвёртка, грифел - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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