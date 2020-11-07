8(861)205-74-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Janome Juno 2015 белый

Артикул: 218901
Швейная машина Janome Juno 2015 белый
9 590 руб. 
Купить
+ 136 КэтКоинов
Артикул: 218901
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендJanome
Тип товараШвейная машина
Автоматический нитеобрезательнет
Особенности выполнения петельобметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Челноккачающийся
Цветбелый
Скорость шитья, ст/мин600
Сенсорный дисплейнет
Рукавная платформада
Регулировка уровня прижимной лапкида
Реверсда
Подтипэлектромеханическая
Подсветкада
Отсек для хранения принадлежностейда
Особенности13 операций, лапки для вшивания молний
Автоматическое закрепление стежковнет
Нитевдевательнет
Максимальный подъем лапки11 мм
Максимальная ширина стежка5 мм
Максимальная длина стежка4 мм
Количество петель1
ЖК-дисплейнет
Вышивальный блок в комплектенет
Выполнение петельполуавтоматическое
Вес, кг6.7
Быстрая смена лапкинет
Шитье двойной иглойда
Швейная машина Janome Juno 2015 выполняет 13 основных операций, так необходимых для домашнего шитья. Она профессионально обработает фестонами край носового платка, в полуавтоматическом режиме выполнит петлю. Машинка не привередлива в выборе тканей, с удовольствием работает даже с кожей и шелком.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome Juno 2015 белый - по цене 9590 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...