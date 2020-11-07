Швейная машина Janome Juno 2015 белый

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Janome
|Тип товара
|Швейная машина
|Автоматический нитеобрезатель
|нет
|Особенности выполнения петель
|обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
|Челнок
|качающийся
|Цвет
|белый
|Скорость шитья, ст/мин
|600
|Сенсорный дисплей
|нет
|Рукавная платформа
|да
|Регулировка уровня прижимной лапки
|да
|Реверс
|да
|Подтип
|электромеханическая
|Подсветка
|да
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Особенности
|13 операций, лапки для вшивания молний
|Автоматическое закрепление стежков
|нет
|Нитевдеватель
|нет
|Максимальный подъем лапки
|11 мм
|Максимальная ширина стежка
|5 мм
|Максимальная длина стежка
|4 мм
|Количество петель
|1
|ЖК-дисплей
|нет
|Вышивальный блок в комплекте
|нет
|Выполнение петель
|полуавтоматическое
|Вес, кг
|6.7
|Быстрая смена лапки
|нет
|Шитье двойной иглой
|да
Похожие товары
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв