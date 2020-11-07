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Мобильный телефон Maxvi B6 White

Артикул: 218312
  • Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 2
  • Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 3
  • Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 4
  • Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 5
Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 1
Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 2
Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 3
Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 4
Мобильный телефон Maxvi B6 White - фото 5
1 870 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218312
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMaxvi
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыобычная
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1400 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.2
Камера, МП0.3
Разрешение экрана220x176
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветбелый
Кнопка SOSесть
Слот для карты памятидо 16 Гб
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Вес, кг0.117
Съемный аккумуляторда
Влагозащищенный корпуснет
Сканер отпечатка пальцанет
Материал корпусаметалл, пластик
Время работы в режиме ожидания300 ч
Встроенная память32 Мб
Поддержка NFCнет
Wi-Fiнет
Наличие GPS/Глонасснет
Поддержка 4G LTEнет
ПроизводствоКитай
Простые в использовании телефоны, разработанные специально для пожилых людей. Максимально удобны и надежны. Модели В2 и В3 оснащены кнопкой вызова помощи SOS, которая поможет в экстренных ситуациях.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Maxvi B6 White - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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