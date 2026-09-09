Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 177735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
112,6х55х14,8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
112,6х55х14,8 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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