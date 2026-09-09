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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue

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Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 177735
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
112,6х55х14,8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1851 Respect Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
Да
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.7
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Габариты
112,6х55х14,8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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