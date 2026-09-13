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Мобильный телефон Xenium X175 Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Xenium X175 Green

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Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 1
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 2
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 3
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 4
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 5
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 6
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 7
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 8
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 9
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 10
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 11
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 12
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 13
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 14
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 15
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 16
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 17
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 18
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 19
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Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 21
Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1700
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 1
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 2
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 3
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 4
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 5
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 6
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 7
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 8
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 9
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 10
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 11
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 12
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 13
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 14
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 15
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 16
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 17
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 18
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 19
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 20
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 21
  • Мобильный телефон Xenium X175 Green - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718528
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Характеристики

Бренд
XENIUM
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Bluetooth
да
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1700
Время работы в режиме ожидания
1354
Габариты
53x118.3x15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
250

Описание товара Мобильный телефон Xenium X175 Green

Сотовый телефон Xenium X175 моноблочном корпусе зеленого цвета поддерживает работу с диапазонами мобильной сети GSM 900 (B8) и GSM 1800 (B3), благодаря чему обеспечивается стабильная сеть даже на значительном расстоянии от населенных пунктов. В устройство можно установить сразу 2 SIM-карты для разграничения личных и рабочих телефонных звонков. Взаимодействовать с сотовым телефоном можно благодаря 1.77-дюймовому цветному экрану с разрешением 128x160 пикселей. На заряде аккумулятора емкостью 1700 мАч сотовый телефон Xenium X175 способен проработать до 18 часов в режиме разговора и до 1354 часов в режиме ожидания.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X175 Green




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Характеристики
Бренд
XENIUM
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Bluetooth
да
Тип зарядки
USB Type-C
Развернуть
Емкость аккумулятора
1700
Время работы в режиме ожидания
1354
Габариты
53x118.3x15 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Xenium X175 моноблочном корпусе зеленого цвета поддерживает работу с диапазонами мобильной сети GSM 900 (B8) и GSM 1800 (B3), благодаря чему обеспечивается стабильная сеть даже на значительном расстоянии от населенных пунктов. В устройство можно установить сразу 2 SIM-карты для разграничения личных и рабочих телефонных звонков. Взаимодействовать с сотовым телефоном можно благодаря 1.77-дюймовому цветному экрану с разрешением 128x160 пикселей. На заряде аккумулятора емкостью 1700 мАч сотовый телефон Xenium X175 способен проработать до 18 часов в режиме разговора и до 1354 часов в режиме ожидания.
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