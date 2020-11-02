Тестер-анализатор для определения содержания жировой ткани в организме (Fat and water analyser)

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|Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Тестер-анализатор
|Время измерения, сек.
|-
|Диапазон измерений, ммоль/л
|-
|Задание кода тест-полосок
|нет
|Ланцеты в комплекте, шт
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|Работает от одной батарейки CR-2025
|Ресурс памяти, измерений
|нет
|Связь с компьютером
|нет
|Средний результат
|нет
|Футляр в комплекте
|нет
|Вес, кг
|0.04
|Высота, см
|2.7
|Длина, см
|1.4
|Ширина, см
|12
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