Миксер Kitfort KT-1308-2 белый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Миксеры
|Цвет
|белый
|Тип
|стационарный
|Мощность, Вт
|600
|Материал корпуса
|пластик
|Материал чаши
|металл
|Вращение чаши
|нет
|Объем чаши, л
|4,2
|Число скоростей
|6
|Турборежим
|нет
|Импульсный режим
|есть
|Измельчитель
|нет
|Количество насадок
|3 шт
|Насадки
|насадка для взбивания, насадка для смешивания, насадка для замеса теста
|Функции и особенности
|цифровой LCD дисплей, таймер, автоматический режим
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Вес, кг
|4,2
|Размеры (ВхШхГ), см
|38х22х29
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13.06.2019
За эти деньги всё хорошо.
Можно купить миксер дороже, тогда всё будет еще лучше, НО если сравнивать с моделями в данной ценовой категории, этот миксер победитель, потому что есть Таймер.
Завел на 9 минут, он всё взбил, выключился, ты спокойно занимаешься своими делами. Почему в других моделях не сделать такую важную вещь, вообще не понимаю.
Недостатки:
1 яйцо не взбивает (но это было написано в инструкции, я была к этому готова)
других нареканий нет
Комментарий:
Соотношение цена-качество идеальное.
23.02.2019
Мощный, хорошо взбивает, плавная регулировка скорости
Недостатки:
Пока не обнаружила
Комментарий:
Просила подарок на день рождения, и получила этого красавчика! Классный миксер! Незаменимая вещь, особенно когда в доме маленький ребенок! Взбить пюре, замесить тесто, смешать продукты для запеканки! Со всем этим миксер прекрасно справляется. Я очень довольна!
27.01.2019
Мощный, хорошо сбивает. Делали пастилу по Белевски. На протяжении 3 х недель. Взбивает так, как ни один другой.
Комментарий:
Через 3 недели использования сломался. Не крутит венчик. Конечно 3 недели жксплуатировали жестко. 3 подхода по 10 мин, полная чаша пюре. Но! Старенький мулинекс, которому 20 лет с этим справился..а вот китфорт нет. Миксер уже второй месяц в ремонте. Пользуюсь своим мулинексом все для той же пастилы ( год яблочный) и в таком же жестком режиме.
27.01.2019
Мощный, хорошо сбивает. Делали пастилу по Белевски. На протяжении 3 х недель. Взбивает так, как ни один другой.
Комментарий:
Через 3 недели использования сломался. Не крутит венчик. Конечно 3 недели жксплуатировали жестко. 3 подхода по 10 мин, полная чаша пюре. Но! Старенький мулинекс, которому 20 лет с этим справился..а вот китфорт нет. Миксер уже второй месяц в ремонте. Пользуюсь своим мулинексом все для той же пастилы ( год яблочный) и в таком же жестком режиме.
27.01.2019
Очень привлекательный визуальный дизайн! Удобный регулятор скорости для взбивания, несколько насадок из алюминия весьма хорошего качества! Достаточно удобен в выборе программы вымешивания теста или взбивания крема, без лишних наворотов!
Прост и понятен любому! Я рад что не разочарован в своём выборе, и вам так же
рекомендую его!
Недостатки:
Металлическая миска могла быть и по легче, но видимо тогда процес вымешивания будет менее качественным если будет болтаться, а то и вовсе вылетать вместе с тестом из миксера )))))
Комментарий:
Миксер отличный, ни разу не пожалел о своём выборе! Практичное вложение в удобства на кухне!
27.01.2019
внешний вид, цена
Недостатки:
не выявлены
Комментарий:
Прошел месяц с момента, как любимый муж одарил меня планетарником. Хотела я данное приспособление давно, но не вдавалась в подробности и тонкости. Поэтому я лишь озвучила свое желание, а поиск и выбор конкретной модели мужские плечи взяли полностью на себя. Пересмотрев кучу сайтов и видеороликов, перечитав массу отзывов, он остановил свой выбор на данной модели. И первое его достоинство - внешний вид: компактный и очень приятный кремовый цвет! При хранении все имеющиеся в комплекте насадки помещаются в чашку, отдельно ничего нигде не валяется! За прошедший месяц мы съели сами и накормили всех друзей бисквитными тортами, чизкейками, песочными тартами, кексами,всевозможными печенюхами. И со всеми этими задачами данный миксер справился легко! В комплекте есть защитная крышка, после использования все моется/убирается легко и быстро. Модель оснащена силиконовыми присосками, что исключает лишние дребезжания, подпрыгивания, колебания. Хотя уровень шума при его использовании не вызывает никаких претензий! В общем и целом, я им очень довольна и буду пользоваться дальше, в дальний угол точно не задвину!