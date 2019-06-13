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Миксер Kitfort KT-1308-2 белый

(6)
Артикул: 104595
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Миксер Kitfort КТ-1308-2 белый - фото 1
  • Миксер Kitfort КТ-1308-2 белый - фото 2
  • Миксер Kitfort КТ-1308-2 белый - фото 3
  • Миксер Kitfort KT-1308-2 белый - фото 4
  • Миксер Kitfort KT-1308-2 белый - фото 5
Миксер Kitfort КТ-1308-2 белый - фото 1
Миксер Kitfort КТ-1308-2 белый - фото 2
Миксер Kitfort КТ-1308-2 белый - фото 3
Миксер Kitfort KT-1308-2 белый - фото 4
Миксер Kitfort KT-1308-2 белый - фото 5
7 290 руб. 
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+ 158 КэтКоинов
Артикул: 104595
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараМиксеры
Цветбелый
Типстационарный
Мощность, Вт600
Материал корпусапластик
Материал чашиметалл
Вращение чашинет
Объем чаши, л4,2
Число скоростей6
Турборежимнет
Импульсный режиместь
Измельчительнет
Количество насадок3 шт
Насадкинасадка для взбивания, насадка для смешивания, насадка для замеса теста
Функции и особенностицифровой LCD дисплей, таймер, автоматический режим
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг4,2
Размеры (ВхШхГ), см38х22х29
Планетарный стационарный миксер Kitfort КТ-1308 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить тесто как жидкое, для блинов, так и густое, для мантов и пельменей, а также многое другое.


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Рейтинг: 5 на основе 6 отзывов
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13.06.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
За эти деньги всё хорошо.
Можно купить миксер дороже, тогда всё будет еще лучше, НО если сравнивать с моделями в данной ценовой категории, этот миксер победитель, потому что есть Таймер.
Завел на 9 минут, он всё взбил, выключился, ты спокойно занимаешься своими делами. Почему в других моделях не сделать такую важную вещь, вообще не понимаю.

Недостатки:
1 яйцо не взбивает (но это было написано в инструкции, я была к этому готова)
других нареканий нет

Комментарий:
Соотношение цена-качество идеальное.


23.02.2019
Достоинства:
Мощный, хорошо взбивает, плавная регулировка скорости

Недостатки:
Пока не обнаружила

Комментарий:
Просила подарок на день рождения, и получила этого красавчика! Классный миксер! Незаменимая вещь, особенно когда в доме маленький ребенок! Взбить пюре, замесить тесто, смешать продукты для запеканки! Со всем этим миксер прекрасно справляется. Я очень довольна!


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощный, хорошо сбивает. Делали пастилу по Белевски. На протяжении 3 х недель. Взбивает так, как ни один другой.

Комментарий:
Через 3 недели использования сломался. Не крутит венчик. Конечно 3 недели жксплуатировали жестко. 3 подхода по 10 мин, полная чаша пюре. Но! Старенький мулинекс, которому 20 лет с этим справился..а вот китфорт нет. Миксер уже второй месяц в ремонте. Пользуюсь своим мулинексом все для той же пастилы ( год яблочный) и в таком же жестком режиме.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощный, хорошо сбивает. Делали пастилу по Белевски. На протяжении 3 х недель. Взбивает так, как ни один другой.

Комментарий:
Через 3 недели использования сломался. Не крутит венчик. Конечно 3 недели жксплуатировали жестко. 3 подхода по 10 мин, полная чаша пюре. Но! Старенький мулинекс, которому 20 лет с этим справился..а вот китфорт нет. Миксер уже второй месяц в ремонте. Пользуюсь своим мулинексом все для той же пастилы ( год яблочный) и в таком же жестком режиме.


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Очень привлекательный визуальный дизайн! Удобный регулятор скорости для взбивания, несколько насадок из алюминия весьма хорошего качества! Достаточно удобен в выборе программы вымешивания теста или взбивания крема, без лишних наворотов!
Прост и понятен любому! Я рад что не разочарован в своём выборе, и вам так же
рекомендую его!

Недостатки:
Металлическая миска могла быть и по легче, но видимо тогда процес вымешивания будет менее качественным если будет болтаться, а то и вовсе вылетать вместе с тестом из миксера )))))

Комментарий:
Миксер отличный, ни разу не пожалел о своём выборе! Практичное вложение в удобства на кухне!


27.01.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
внешний вид, цена

Недостатки:
не выявлены

Комментарий:
Прошел месяц с момента, как любимый муж одарил меня планетарником. Хотела я данное приспособление давно, но не вдавалась в подробности и тонкости. Поэтому я лишь озвучила свое желание, а поиск и выбор конкретной модели мужские плечи взяли полностью на себя. Пересмотрев кучу сайтов и видеороликов, перечитав массу отзывов, он остановил свой выбор на данной модели. И первое его достоинство - внешний вид: компактный и очень приятный кремовый цвет! При хранении все имеющиеся в комплекте насадки помещаются в чашку, отдельно ничего нигде не валяется! За прошедший месяц мы съели сами и накормили всех друзей бисквитными тортами, чизкейками, песочными тартами, кексами,всевозможными печенюхами. И со всеми этими задачами данный миксер справился легко! В комплекте есть защитная крышка, после использования все моется/убирается легко и быстро. Модель оснащена силиконовыми присосками, что исключает лишние дребезжания, подпрыгивания, колебания. Хотя уровень шума при его использовании не вызывает никаких претензий! В общем и целом, я им очень довольна и буду пользоваться дальше, в дальний угол точно не задвину!

Самовывоз невозможен
Миксер Kitfort KT-1308-2 белый - по цене 7290 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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