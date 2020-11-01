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Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399

Артикул: 76469
  • Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 - фото 1
  • Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 - фото 2
  • Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 - фото 3
Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 - фото 1
Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 - фото 2
Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 - фото 3
11 990 руб. 

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Артикул: 76469
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет

Массажер Gezatone Amg399 представляет собой накидку-массажер, выполняющую роликовый, кулачковый, вибро-массаж и массаж Шиатсу. Глубокое проминание мышц способствует снятию усталости и напряжения. Массаж улучшает кровообращение, обеспечивая активное питание кислородом тканей и органов. Масаж Шиатсу - это воздействие на активные точки около позвоночника. благодаря которому эффективно устраняются все виды застойных явлений, нормализуется энергообмен. Массажер Gezatone Amg399 легко размещается на любом стуле или кресле

Особенности:
  • Кулачковый массаж активно прорабатывает напряженные мышцы;
  • Роликовый массаж восстанавливает работоспособность мышц, глубоко проминая их;
  • Массаж Шиатсу оказывает точечное воздействие на активные точки по бокам от позвоночника, улучшая общее состояние организма;
  • Вибро-массаж сидения восстанавливает кровообращение в области бедер и ягодиц;
  • Инфракрасный прогрев усиливает эффект от процедур;
  • Накидка имеет удобную форму, может быть размещена на любом стуле или кресле;
  • Прекрасно подходит для домашнего использования, может применяться в офисе;
  • Имеет стильный дизайн и выполнена из прочных износостойких материалов.
Комплектация:
  • Массажер Gezatone Amg399 Накидка;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
 

Видеообзор на Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399

Видеообзор Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399


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Самовывоз невозможен
Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399 – стоимость товара 11990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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