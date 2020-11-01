Монитор Iiyama X2481HS-B1 черный

Диагональ экрана: 23.6" (59.9см) / Разрешение: 1920x1080 / Углы обзора: 160/160° / Цвет рамки: черный / Цвет подставки: черный / Тип матрицы: VA / Время отклика: 6 мс / Соотношение сторон экрана: 16:9 / Поверхность экрана: матовая / Яркость экрана: 250 кд/м2 / Встроенная акустика: ДА / Срок гарантии: 36 мес.
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