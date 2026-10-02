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Монитор Lime 27" F270L Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Lime 27" F270L Black

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Монитор Lime 27&quot; F270L Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Lime 27&quot; F270L Black - фото 1
  • Монитор Lime 27&quot; F270L Black - фото 2
  • Монитор Lime 27&quot; F270L Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643714
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х39х12
Вес, кг.
6.4

Описание товара Монитор Lime 27" F270L Black

Диагональ монитора Lime F270L Black составляет 27 дюйма, разрешение - 1920 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Частота обновления экрана составляет 100 Гц, что обеспечивает более плавное изображение по сравнению с более низкими частотами. Углы обзора монитора равны 178 градусам по горизонтали и вертикали, а время отклика - 4 мс, что является хорошим показателем для монитора. Монитор имеет внутренний блок питания.

Отзывы о товаре Монитор Lime 27" F270L Black




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Мониторы
Страна производитель
Китай
Описание
Диагональ монитора Lime F270L Black составляет 27 дюйма, разрешение - 1920 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Частота обновления экрана составляет 100 Гц, что обеспечивает более плавное изображение по сравнению с более низкими частотами. Углы обзора монитора равны 178 градусам по горизонтали и вертикали, а время отклика - 4 мс, что является хорошим показателем для монитора. Монитор имеет внутренний блок питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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