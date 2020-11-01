Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жилет Страховочный Sm 00003381 С Подголовником Р 44-48 До 80Кг Оранж (М)

Артикул: 50723
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
470 руб. 
780 руб. 
Купить
Артикул: 50723
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка80 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер44/48
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM 00003381 используется в качестве средства индивидуальной защиты при нахождении на воде. Выполнен из качественных материалов, обеспечивает максимальную плавучесть. Имеет объемный подголовник, который не позволяет голове человека оказаться под водой. Используется при речных и морских прогулках, на рыбалке или охоте, при занятиях водными видами спорта.

Особенности:

  • Жилет выполнен из ткани Оксфорд 210 PU (полиэстер);
  • Наполнитель - вспененный под высоким давлением полиэтилен;
  • Благодаря объемному подголовнику, голова человека всегда находится над водой;
  • С помощью строп жилет подгоняется под индивидуальный размер;
  • Обеспечивается высокая степень плавучести;
  • Водоотталкивающая пропитка материала.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00003381;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm 00003381 С Подголовником Р 44-48 До 80Кг Оранж (М) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...