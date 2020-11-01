Вентилятор для процессора Deepcool THETA 9 PWM

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|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|LGA1150
|Материал радиатора
|алюминий
|Уровень шума
|17.8 - 44.6 дБ
|Совместимость
|Intel Core i7/i5/i3
|Регулятор оборотов
|нет
|Наличие тепловых трубок
|нет
|Назначение
|для процессора
|Socket
|LGA1155
|Материал радиатора
|медь
|Длина, см
|10.4
|Диаметр вентилятора, мм
|92
|Вес, кг
|0.269
|Socket
|LGA1156
|Socket
|LGA1151
|Ширина, см
|10.4
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|3200
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|1100
|Высота, см
|7
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|4-pin
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