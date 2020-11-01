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Автомагнитола Pioneer DEH-80PRS

Артикул: 32947
  • Автомагнитола Pioneer DEH-80PRS - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer DEH-80PRS - фото 2
Автомагнитола Pioneer DEH-80PRS - фото 1
Автомагнитола Pioneer DEH-80PRS - фото 2
33 380 руб. 
Купить
+ 821 КэтКоинов
Артикул: 32947
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыCD-Audio, MP3, WMA, AAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidнет
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная88 Вт
Кол-во полос эквалайзера5
Состояние товарановый
ВыходыUSB, RCA, PreAmp
ВходыUSB, Jack 3.5, для карт SD, для карт ММS
Длина, см18
Ширина, см16
Высота, см5
Вес, кг0.8
Максимальная мощность - 200 Вт, типоразмер -1 DIN, дисплей - монохромный


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Pioneer DEH-80PRS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 33380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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