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Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт

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Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото 1
Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото 2
Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото 1
  • Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото 2
  • Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196612
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
405

Описание товара Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт

Автопроигрыватель Digma DCR-100B24. Данная модель воспроизводит чтение аудиофайлов формата MP3. Встроенный усилитель располагает четырьмя каналами максимальной выходной мощностью 4х45 Вт, поэтому позволит насладиться чистым и мощным звуком музыкальных композиций. Встроенный высокочувствительный FM-тюнер всегда будет радовать точно настроенной волной любимой радиостанции.

Отзывы о товаре Автомагнитола Digma DCR-100B24 1DIN 4x45Вт




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Автопроигрыватель Digma DCR-100B24. Данная модель воспроизводит чтение аудиофайлов формата MP3. Встроенный усилитель располагает четырьмя каналами максимальной выходной мощностью 4х45 Вт, поэтому позволит насладиться чистым и мощным звуком музыкальных композиций. Встроенный высокочувствительный FM-тюнер всегда будет радовать точно настроенной волной любимой радиостанции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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