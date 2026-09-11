Top.Mail.Ru
Автомагнитола FIVE F22R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Автомагнитола FIVE F22R

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Автомагнитола FIVE F22R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494096
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIVE
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Автомагнитола FIVE F22R

В этой автомобильной магнитоле собраны современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола FIVE F22R




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FIVE
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
Описание
В этой автомобильной магнитоле собраны современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола FIVE F22R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...