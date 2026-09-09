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Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт

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Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 4
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 5
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 6
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 7
Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.2
Разрешение
1024x600
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 3
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 4
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 5
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 6
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 7
  • Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218228
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.2
Разрешение
1024x600
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
4
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х9
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт

Автомагнитола ACV AVS-812 оснащена FM тюнером, также позволяет воспроизводить композиции с USB и карт SD. Если вам нужна хорошая магнитола по привлекательной цене, то эта модель, безусловно, заслуживает внимания. Она исполнена в классическом дизайне с красной подсветкой кнопок, воспроизводит все популярные форматы файлов и очень удобна в эксплуатации. На вертикально поляризованный LCD дисплей выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Через AUX можно воспроизводить контент с разных медийных носителей. Воспроизведение звука Магнитола оснащена встроенным усилителем с максимальной мощностью 50 Вт на канал, имеет широкий набор настроек звучания и RCA для подключения компонентов. Вы получите хорошую громкость при воспроизведении аудио, возможность построить систему автозвука любой архитектуры, а также настроить аудио по своим предпочтениям. Помимо предустановок эквалайзера пользователю предлагается настройка баланса правых и левых, передних и задних акустических компонентов, изменение тембра НЧ, ВЧ и другие опции. Отличное решение для замены штатного проигрывателя более функциональным устройством.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.2
Разрешение
1024x600
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
4
Развернуть
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола ACV AVS-812 оснащена FM тюнером, также позволяет воспроизводить композиции с USB и карт SD. Если вам нужна хорошая магнитола по привлекательной цене, то эта модель, безусловно, заслуживает внимания. Она исполнена в классическом дизайне с красной подсветкой кнопок, воспроизводит все популярные форматы файлов и очень удобна в эксплуатации. На вертикально поляризованный LCD дисплей выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Через AUX можно воспроизводить контент с разных медийных носителей. Воспроизведение звука Магнитола оснащена встроенным усилителем с максимальной мощностью 50 Вт на канал, имеет широкий набор настроек звучания и RCA для подключения компонентов. Вы получите хорошую громкость при воспроизведении аудио, возможность построить систему автозвука любой архитектуры, а также настроить аудио по своим предпочтениям. Помимо предустановок эквалайзера пользователю предлагается настройка баланса правых и левых, передних и задних акустических компонентов, изменение тембра НЧ, ВЧ и другие опции. Отличное решение для замены штатного проигрывателя более функциональным устройством.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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