Уцененный товар Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Втхорошее состояние, 733348
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.2
Разрешение
1024x600
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 160 руб. 1 780 руб.
В наличии
Код товара: 733348
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1 160 руб. -35%
1 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.2
Разрешение
1024x600
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
4
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х9
Вес, г.
700
Описание товара Уцененный товар Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Втхорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, магнитола, провода Причина уценки: потертости , после ремонта ( ремонт основной платы) АКТ приложен.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.2
Разрешение
1024x600
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
4
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Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, магнитола, провода Причина уценки: потертости , после ремонта ( ремонт основной платы) АКТ приложен.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Уцененный товар Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Втхорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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