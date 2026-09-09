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Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт

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Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт - фото 1
Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт - фото 2
Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт - фото 1
  • Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт - фото 2
  • Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196614
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
420

Описание товара Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт

Автопроигрыватель Digma DCR-100G24 имеет лаконичный, классический дизайн, который будет гармонировать с салоном большинства моделей автомобилей. Монтаж устройства, соответствующего типоразмеру 1DIN, не вызовет сложностей, ведь свободное место под магнитолы такого размера есть практически в каждом автомобиле. Одним из преимуществ автопроигрывателя является возможность использовать для питания как 12-вольтовую, так и 24-вольтовую бортовую электросеть. Автопроигрыватель Digma DCR-100G24 характеризуется мощностью 45 Вт на канал. Количество каналов равно 4. В качестве источников звука могут выступать как карты памяти SD и MMC, так и флеш-накопители, подключаемые к USB-порту, расположенному на передней панели. Есть и возможность использования линейного входа. FM-тюнер обеспечивает уверенный прием радиосигнала. Можно «запомнить» данные о 18 радиостанциях. В оснащение автопроигрывателя Digma DCR-100G24 входит дисплей сегментного типа. Используется зеленый цвет подсветки кнопок, любимый многими пользователями. В комплекте есть документация.

Отзывы о товаре Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Автопроигрыватель Digma DCR-100G24 имеет лаконичный, классический дизайн, который будет гармонировать с салоном большинства моделей автомобилей. Монтаж устройства, соответствующего типоразмеру 1DIN, не вызовет сложностей, ведь свободное место под магнитолы такого размера есть практически в каждом автомобиле. Одним из преимуществ автопроигрывателя является возможность использовать для питания как 12-вольтовую, так и 24-вольтовую бортовую электросеть. Автопроигрыватель Digma DCR-100G24 характеризуется мощностью 45 Вт на канал. Количество каналов равно 4. В качестве источников звука могут выступать как карты памяти SD и MMC, так и флеш-накопители, подключаемые к USB-порту, расположенному на передней панели. Есть и возможность использования линейного входа. FM-тюнер обеспечивает уверенный прием радиосигнала. Можно «запомнить» данные о 18 радиостанциях. В оснащение автопроигрывателя Digma DCR-100G24 входит дисплей сегментного типа. Используется зеленый цвет подсветки кнопок, любимый многими пользователями. В комплекте есть документация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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