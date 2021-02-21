Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, Герб, темно-бордовая, STAFF

Модель выполнена из натуральной гладкой кожи темно-бордового цвета и украшена золотым тиснением в виде герба. Снабжена противокражным элементом. Имеет один карман. Благодаря компактным размерам 7х70х110 мм удобно всегда носить с собой.

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