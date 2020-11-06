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Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black

Артикул: 221567
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 1
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 2
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 3
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 4
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 5
  • Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 6
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 1
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 2
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 3
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 4
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 5
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - фото 6
9 660 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221567
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMarshall
Тип товараНаушники с микрофоном
Микрофонесть
Тип беспроводного соединенияBluetooth
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xесть
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), время работы 12 ч, чувствительность 117 дБ/мВт, вес 22.5 г, поддержка кодеков AptX


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Самовывоз невозможен
Наушники Marshall Minor II Bluetooth Black - стоимость товара 9660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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