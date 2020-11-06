Мобильный телефон Maxvi B7 Red

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Maxvi
|Тип товара
|Кнопочные телефоны
|Состояние товара
|новый
|Тип SIM-карты
|обычная
|Количество SIM-карт
|2
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Емкость аккумулятора
|800 мАч
|Камера, МП
|0.3
|Диагональ экрана, дюйм
|1.77
|Разрешение экрана
|160х128
|Сенсорный экран
|нет
|3G
|нет
|Цвет
|красный
|Кнопка SOS
|есть
|Сканер отпечатка пальца
|нет
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Фронтальная камера, МП
|нет
|Ударопрочный корпус
|нет
|Wi-Fi
|нет
|Вес, кг
|0.083
|Слот для карты памяти
|до 16 Гб
|Влагозащищенный корпус
|нет
|Встроенная память
|33 Мб
|Время работы в режиме ожидания
|240 ч
|Поддержка NFC
|нет
|Поддержка 4G LTE
|нет
|Bluetooth
|есть
|Материал корпуса
|пластик
|Наличие GPS/Глонасс
|нет
|Производство
|Китай
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