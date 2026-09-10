Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Green
Кнопочные телефоны BQ – это надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и долговечность. Эти мобильные телефоны оснащены 2,8-дюймовым экраном, обеспечивающим достаточно пространства для комфортного чтения текста и навигации по меню. Легкий вес – всего 0,092 кг – позволяет без труда носить устройство с собой, не ощущая лишней нагрузки. Одно из ключевых преимуществ телефонов BQ – наличие Bluetooth, который обеспечивает возможность беспроводного подключения к другим устройствам, таким как гарнитуры или динамики. Телефон поддерживает работу сразу с двумя SIM-картами формата mini-SIM, что делает его отличным вариантом для людей, которые хотят разграничить личные и рабочие контакты. Эти телефоны также оборудованы слотом для карты памяти, что позволяет расширить внутреннюю память устройства для хранения фотографий, музыки и других файлов. Благодаря съемному аккумулятору емкостью 1000 мА·ч, устройству обеспечена продленная работа без необходимости частой подзарядки. Стильный дизайн телефонов BQ с вариантом цветового оформления в зеленом и черном цветах подчеркнет ваш стиль. Классический моноблочный корпус делает телефон привычным и удобным в использовании, а также обеспечивает хорошую устойчивость ко внешним воздействиям, хотя устройство и не является ударопрочным. В итоге, кнопочные телефоны BQ – это отличное сочетание базовых функций и надежного качества, подходящее для пользователей, которые ценят минимализм и удобство.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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