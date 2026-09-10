Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue
Кнопочный телефон BQ предлагает пользователям надежное и простое устройство для повседневных нужд. Этот мобильный телефон оснащен поддержкой двух SIM-карт, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. 2,8-дюймовый экран обеспечивает удобство при просмотре сообщений и наборе номера. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать гарнитуры и другие совместимые устройства для удобства использования. Слот для карты памяти расширяет возможности хранения, позволяя вам сохранять больше файлов и контактов. Одной из ключевых особенностей этого телефона является съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы и лёгкость замены в случае необходимости. Несмотря на отсутствие кнопки SOS и усиленной ударопрочности, телефон имеет эргономичный корпус, который комфортно лежит в руке. С весом всего 0,092 кг, этот моноблок является легким и компактным решением для тех, кто ценит простоту и функциональность. Зарядка устройства осуществляется через порт micro-USB, что делает его удобным для подзарядки как дома, так и в дороге. BQ создал телефон, который сочетает в себе базовые функции с дополнительными возможностями, делая его отличным выбором для пользователей, которым требуется надежный и недорогой телефон на каждый день.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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