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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue

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Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1000
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378389
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый, синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
158

Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue

Кнопочный телефон BQ предлагает пользователям надежное и простое устройство для повседневных нужд. Этот мобильный телефон оснащен поддержкой двух SIM-карт, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. 2,8-дюймовый экран обеспечивает удобство при просмотре сообщений и наборе номера. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать гарнитуры и другие совместимые устройства для удобства использования. Слот для карты памяти расширяет возможности хранения, позволяя вам сохранять больше файлов и контактов. Одной из ключевых особенностей этого телефона является съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы и лёгкость замены в случае необходимости. Несмотря на отсутствие кнопки SOS и усиленной ударопрочности, телефон имеет эргономичный корпус, который комфортно лежит в руке. С весом всего 0,092 кг, этот моноблок является легким и компактным решением для тех, кто ценит простоту и функциональность. Зарядка устройства осуществляется через порт micro-USB, что делает его удобным для подзарядки как дома, так и в дороге. BQ создал телефон, который сочетает в себе базовые функции с дополнительными возможностями, делая его отличным выбором для пользователей, которым требуется надежный и недорогой телефон на каждый день.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый, синий
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ предлагает пользователям надежное и простое устройство для повседневных нужд. Этот мобильный телефон оснащен поддержкой двух SIM-карт, что позволяет эффективно управлять личными и рабочими контактами. 2,8-дюймовый экран обеспечивает удобство при просмотре сообщений и наборе номера. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет подключать гарнитуры и другие совместимые устройства для удобства использования. Слот для карты памяти расширяет возможности хранения, позволяя вам сохранять больше файлов и контактов. Одной из ключевых особенностей этого телефона является съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы и лёгкость замены в случае необходимости. Несмотря на отсутствие кнопки SOS и усиленной ударопрочности, телефон имеет эргономичный корпус, который комфортно лежит в руке. С весом всего 0,092 кг, этот моноблок является легким и компактным решением для тех, кто ценит простоту и функциональность. Зарядка устройства осуществляется через порт micro-USB, что делает его удобным для подзарядки как дома, так и в дороге. BQ создал телефон, который сочетает в себе базовые функции с дополнительными возможностями, делая его отличным выбором для пользователей, которым требуется надежный и недорогой телефон на каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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