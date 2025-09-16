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Мобильный телефон Xenium X170 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон Xenium X170 Black

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Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 1
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 2
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 3
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 4
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 5
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 6
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 7
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 8
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 9
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 10
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 11
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 12
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 13
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 14
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 15
Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 1
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 2
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 3
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 4
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 5
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  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 8
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 9
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 10
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 11
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 12
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 13
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 14
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 15
  • Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674255
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Характеристики

Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Габариты
40x111.6x15мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон Xenium X170 Black

Сотовый телефон Xenium X170 выполнен в моноблочном корпусе из черного пластика. Он поддерживает работу с 2 картами мобильных операторов Mini-SIM в сети 2G. Телефон оснащен цветным экраном диагональю 1.77 дюйма. Матрица TFT с разрешением 128x160 пикселей отображает яркую и четкую картинку. Технология Bluetooth 2.1 позволяет обмениваться данными беспроводным способом. Плеер MP3 и FM-радио обеспечивают воспроизведение аудио. Встроенный фонарик удобен при необходимости освещения пространства в темноте. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы телефона Xenium X170 в режиме разговора.

Отзывы о товаре Мобильный телефон Xenium X170 Black

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Рамиз Н.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Приехал в срок. Качество пластика нормальное. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
со своими функциями справляется, минус только за то, что не возможно импортировать контакты с другого телефона или файла, только вручную вбивать или с сим-карты править, что равносильно, в общем только хардкор, всё как мы любим
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
экран даже близко не соответствует самой дешёвой нокии, радио хрипит и плохо ловит. Старый добрый Алкатель onetoch в разы лучше.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Едемский

Достоинства:


Комментарий:
Звонилка посредственная . Аккумулятор держит всего два с половиной дня и это в режиме ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не оригинал, не Philips. Просто Xenium. Работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Marina K.

Достоинства:


Комментарий:
не включала ,потому что брала для подарка ,а коробка оказалась рваная
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
фон при разговоре, жалуются оппоненты. Надо менять, попробую договориться с продавцом.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Ловит плохо по сравнению с другими, поддерживает только диапазон 2G, прошлый век, в дальнем подмосковье по билайну не поговорить нормально, в Москве ещё куда ни шло.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Рустам

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный кирпич, батарею держит, связь ловит, чего ещё от него ждать? явно лучше типа \"нокий\", которые продаются за те же деньги.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, для ребёнка самое то. И радио есть!!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупали для ребенка, очень удобный кнопочный телефон. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличная слышимость при разговоре. Блютуз работает, но для прослушивания музыки лучше не использовать ( в телефоне есть micro SD) Если хотите слушать музыку то через наушники. Радио ловит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший телефон, есть блютуз, можно вставить флешку, маленький и удобный
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, но экран для пожилого человека маленький.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Сила приёма в виду отсутствия всякого присутствия. Я в шоке! Мамка пока пользуется (правда с трудом), но со временем смартфон мамке возьмём
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон лёгкий, в рабочем режиме на 2 симки работает около 2х недель. отлично слышно собеседника. Зарядка type-c. Флешку 4гб увидел. Мелодия играет громко. Предыдущий ксениум у меня был лет 15 назад. Не знал что их ещё выпускают. Но да, похоже оригинал. Звонилка норм. Единственный нюанс, это то что когда у меня была предыдущая звонилка, от китайского ноунейма, то она сама выставляла себе время. Этот телефон так не умеет к сожалению. В остальном всё как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звонит, и принимает звонки, плюс записывает разговоры
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Фарида Ю.

Достоинства:


Комментарий:
работает все хорошо, телефончик для своего класса отличный
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
неплох, единственное - громкость динамика во время разговора по умолчанию на максимуме, регулируется кнопками вправо-влево, но не запоминает уровень, при следующем звонке снова максимум, но для пенсов пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук громкий и чистый, аккумулятор заряд держит долго, как заявлено. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Ш Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Телефон несомненно отличный, включился, зарядился, все ок) Из моих личных проблем- не смог увидеть мою сим карту, которую видел старый самсунг, и для чего новый телефон и был куплен. И еще, физически очень очень трудно открывается задняя крышка. В общем, телефон ложится на полку, в расчёте на то, что потом понадобится)



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Характеристики
Бренд
XENIUM
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Время работы в режиме ожидания
809
Габариты
40x111.6x15мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Xenium X170 выполнен в моноблочном корпусе из черного пластика. Он поддерживает работу с 2 картами мобильных операторов Mini-SIM в сети 2G. Телефон оснащен цветным экраном диагональю 1.77 дюйма. Матрица TFT с разрешением 128x160 пикселей отображает яркую и четкую картинку. Технология Bluetooth 2.1 позволяет обмениваться данными беспроводным способом. Плеер MP3 и FM-радио обеспечивают воспроизведение аудио. Встроенный фонарик удобен при необходимости освещения пространства в темноте. Съемный аккумулятор емкостью 1000 мА*ч гарантирует до 12 часов автономной работы телефона Xenium X170 в режиме разговора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Рамиз Н.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Приехал в срок. Качество пластика нормальное. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Константин

Достоинства:


Комментарий:
со своими функциями справляется, минус только за то, что не возможно импортировать контакты с другого телефона или файла, только вручную вбивать или с сим-карты править, что равносильно, в общем только хардкор, всё как мы любим
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
экран даже близко не соответствует самой дешёвой нокии, радио хрипит и плохо ловит. Старый добрый Алкатель onetoch в разы лучше.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Сергей Едемский

Достоинства:


Комментарий:
Звонилка посредственная . Аккумулятор держит всего два с половиной дня и это в режиме ожидания.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не оригинал, не Philips. Просто Xenium. Работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Marina K.

Достоинства:


Комментарий:
не включала ,потому что брала для подарка ,а коробка оказалась рваная
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
фон при разговоре, жалуются оппоненты. Надо менять, попробую договориться с продавцом.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
Ловит плохо по сравнению с другими, поддерживает только диапазон 2G, прошлый век, в дальнем подмосковье по билайну не поговорить нормально, в Москве ещё куда ни шло.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Рустам

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный кирпич, батарею держит, связь ловит, чего ещё от него ждать? явно лучше типа \"нокий\", которые продаются за те же деньги.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, для ребёнка самое то. И радио есть!!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупали для ребенка, очень удобный кнопочный телефон. спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличная слышимость при разговоре. Блютуз работает, но для прослушивания музыки лучше не использовать ( в телефоне есть micro SD) Если хотите слушать музыку то через наушники. Радио ловит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Артем Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший телефон, есть блютуз, можно вставить флешку, маленький и удобный
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, но экран для пожилого человека маленький.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Наталья А.

Достоинства:


Комментарий:
Сила приёма в виду отсутствия всякого присутствия. Я в шоке! Мамка пока пользуется (правда с трудом), но со временем смартфон мамке возьмём
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон лёгкий, в рабочем режиме на 2 симки работает около 2х недель. отлично слышно собеседника. Зарядка type-c. Флешку 4гб увидел. Мелодия играет громко. Предыдущий ксениум у меня был лет 15 назад. Не знал что их ещё выпускают. Но да, похоже оригинал. Звонилка норм. Единственный нюанс, это то что когда у меня была предыдущая звонилка, от китайского ноунейма, то она сама выставляла себе время. Этот телефон так не умеет к сожалению. В остальном всё как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звонит, и принимает звонки, плюс записывает разговоры
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Фарида Ю.

Достоинства:


Комментарий:
работает все хорошо, телефончик для своего класса отличный
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
неплох, единственное - громкость динамика во время разговора по умолчанию на максимуме, регулируется кнопками вправо-влево, но не запоминает уровень, при следующем звонке снова максимум, но для пенсов пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук громкий и чистый, аккумулятор заряд держит долго, как заявлено. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Ш Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Телефон несомненно отличный, включился, зарядился, все ок) Из моих личных проблем- не смог увидеть мою сим карту, которую видел старый самсунг, и для чего новый телефон и был куплен. И еще, физически очень очень трудно открывается задняя крышка. В общем, телефон ложится на полку, в расчёте на то, что потом понадобится)


Мобильный телефон Xenium X170 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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