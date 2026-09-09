Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green
Кнопочный телефон BQ — это надежный и простой в использовании мобильный телефон, созданный для тех, кто ценит основные функции и долгую работу без подзарядки. Этот мобильный телефон сочетает в себе классический дизайн и современные технологии связи. Телефон BQ оснащен компактным 1,77-дюймовым экраном с разрешением 160x128, что позволяет легко читать текстовые сообщения и просматривать вызовы. Благодаря наличию камеры, вы можете запечатлевать важные моменты в любое время. Поддержка двух SIM-карт делает этот телефон отличным выбором для тех, кто хочет совмещать личную и рабочую связи в одном устройстве. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные между устройствами с легкостью. Хотя он не оснащен Wi-Fi и GPS, его основные функции предельно просты и понятны, что делает его идеальным выбором для пожилых людей или в качестве второго телефона. С емкостью аккумулятора 1200 мА·ч и легким весом всего 104 грамма, BQ обеспечивает длительное время работы и удобство использования в течение всего дня. Этот телефон хоть и не обладает влагозащищенным корпусом, но его качество сборки обеспечивает надежность в повседневной эксплуатации.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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