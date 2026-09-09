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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green

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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 2
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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 4
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 5
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166287
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green

Кнопочный телефон BQ — это надежный и простой в использовании мобильный телефон, созданный для тех, кто ценит основные функции и долгую работу без подзарядки. Этот мобильный телефон сочетает в себе классический дизайн и современные технологии связи. Телефон BQ оснащен компактным 1,77-дюймовым экраном с разрешением 160x128, что позволяет легко читать текстовые сообщения и просматривать вызовы. Благодаря наличию камеры, вы можете запечатлевать важные моменты в любое время. Поддержка двух SIM-карт делает этот телефон отличным выбором для тех, кто хочет совмещать личную и рабочую связи в одном устройстве. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные между устройствами с легкостью. Хотя он не оснащен Wi-Fi и GPS, его основные функции предельно просты и понятны, что делает его идеальным выбором для пожилых людей или в качестве второго телефона. С емкостью аккумулятора 1200 мА·ч и легким весом всего 104 грамма, BQ обеспечивает длительное время работы и удобство использования в течение всего дня. Этот телефон хоть и не обладает влагозащищенным корпусом, но его качество сборки обеспечивает надежность в повседневной эксплуатации.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
16
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Функция беспроводной зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежный и простой в использовании мобильный телефон, созданный для тех, кто ценит основные функции и долгую работу без подзарядки. Этот мобильный телефон сочетает в себе классический дизайн и современные технологии связи. Телефон BQ оснащен компактным 1,77-дюймовым экраном с разрешением 160x128, что позволяет легко читать текстовые сообщения и просматривать вызовы. Благодаря наличию камеры, вы можете запечатлевать важные моменты в любое время. Поддержка двух SIM-карт делает этот телефон отличным выбором для тех, кто хочет совмещать личную и рабочую связи в одном устройстве. Телефон поддерживает Bluetooth, что позволяет передавать данные между устройствами с легкостью. Хотя он не оснащен Wi-Fi и GPS, его основные функции предельно просты и понятны, что делает его идеальным выбором для пожилых людей или в качестве второго телефона. С емкостью аккумулятора 1200 мА·ч и легким весом всего 104 грамма, BQ обеспечивает длительное время работы и удобство использования в течение всего дня. Этот телефон хоть и не обладает влагозащищенным корпусом, но его качество сборки обеспечивает надежность в повседневной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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