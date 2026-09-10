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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green

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Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 2
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 3
Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378399
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
64
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
203

Описание товара Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green

BQ представляет кнопочные телефоны с классическим дизайном, сочетающие в себе надежность и функциональность. Эти устройства станут отличным выбором для тех, кто ценит простоту и практичность. Телефон имеет компактный и эргономичный моноблочный корпус, который представлен в стильных цветах: зеленом и черном. Это современные цветовые решения для тех, кто предпочитает выделяться, сохраняя при этом классический стиль. Диагональ экрана составляет 3,5 дюйма, что достаточно для комфортного использования всех базовых функций устройства. Сенсорный экран отсутствует, что позволяет сосредоточиться на основной функциональности кнопочного интерфейса. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что даёт возможность легко сочетать персональную и рабочую связь в одном устройстве. Наличие Bluetooth позволяет обмениваться данными и подключать гарнитуры без использования проводов, что особенно удобно в повседневной жизни. Устройство работает на съемном аккумуляторе типа Li-Ion емкостью 1400 мА·ч, обеспечивающем длительное время автономной работы. Это предоставляет удобство в использовании без частой подзарядки. Хотя телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, он остается отличным решением для тех, кто ищет надежное средство связи. Отсутствие лишних функций позволяет телефону оставаться доступным по цене и простым в использовании. В целом, кнопочный телефон BQ является прочным и надежным спутником в вашей повседневной жизни, который обеспечит вас необходимыми коммуникационными возможностями.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 3590 Step XXL+ Black/Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сотовый телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Разрешение экрана
480x320
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
64
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Страна производитель
Китай
Описание
BQ представляет кнопочные телефоны с классическим дизайном, сочетающие в себе надежность и функциональность. Эти устройства станут отличным выбором для тех, кто ценит простоту и практичность. Телефон имеет компактный и эргономичный моноблочный корпус, который представлен в стильных цветах: зеленом и черном. Это современные цветовые решения для тех, кто предпочитает выделяться, сохраняя при этом классический стиль. Диагональ экрана составляет 3,5 дюйма, что достаточно для комфортного использования всех базовых функций устройства. Сенсорный экран отсутствует, что позволяет сосредоточиться на основной функциональности кнопочного интерфейса. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что даёт возможность легко сочетать персональную и рабочую связь в одном устройстве. Наличие Bluetooth позволяет обмениваться данными и подключать гарнитуры без использования проводов, что особенно удобно в повседневной жизни. Устройство работает на съемном аккумуляторе типа Li-Ion емкостью 1400 мА·ч, обеспечивающем длительное время автономной работы. Это предоставляет удобство в использовании без частой подзарядки. Хотя телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/ГЛОНАСС, он остается отличным решением для тех, кто ищет надежное средство связи. Отсутствие лишних функций позволяет телефону оставаться доступным по цене и простым в использовании. В целом, кнопочный телефон BQ является прочным и надежным спутником в вашей повседневной жизни, который обеспечит вас необходимыми коммуникационными возможностями.
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Доставка
Отзывы


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