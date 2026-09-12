Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue
BQ представляет надежный и функциональный кнопочный телефон, который идеально подходит для тех, кто ценит простоту и надежность. Этот мобильный телефон отличается практичностью и легкостью в использовании, предлагая основные функции связи без дополнительных излишеств. Оснащенный экраном диагональю 1,77 дюйма, телефон обеспечивает четкость отображения информации, а встроенный Bluetooth позволяет удобно обмениваться данными с другими устройствами. Хотя модели не поддерживают Wi-Fi и GPS/Глонасс, они предлагают надежную связь благодаря поддержке двух SIM-карт формата mini-SIM, что делает их отличным вариантом для тех, кто хочет объединить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Телефон весит всего 125 граммов и оснащен аккумулятором емкостью 1500 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Произведенный в формате моноблока, он отличается удобной эргономикой и компактным дизайном. Этот аппарат не имеет сенсорного экрана и кнопки SOS, но его простота в использовании компенсирует отсутствие некоторых современных функций. Отличный выбор для тех, кто ищет надежный мобильный телефон для основного использования, без необходимости в сложных технологиях. Модель BQ сохраняет баланс между стоимостью и функциональностью, предоставляя своим пользователям основные функции связи в удобном и стильном корпусе.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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