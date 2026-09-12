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Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue

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Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 4
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 5
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 6
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663264
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1500
Габариты
55x116.5x16мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
216

Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue

BQ представляет надежный и функциональный кнопочный телефон, который идеально подходит для тех, кто ценит простоту и надежность. Этот мобильный телефон отличается практичностью и легкостью в использовании, предлагая основные функции связи без дополнительных излишеств. Оснащенный экраном диагональю 1,77 дюйма, телефон обеспечивает четкость отображения информации, а встроенный Bluetooth позволяет удобно обмениваться данными с другими устройствами. Хотя модели не поддерживают Wi-Fi и GPS/Глонасс, они предлагают надежную связь благодаря поддержке двух SIM-карт формата mini-SIM, что делает их отличным вариантом для тех, кто хочет объединить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Телефон весит всего 125 граммов и оснащен аккумулятором емкостью 1500 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Произведенный в формате моноблока, он отличается удобной эргономикой и компактным дизайном. Этот аппарат не имеет сенсорного экрана и кнопки SOS, но его простота в использовании компенсирует отсутствие некоторых современных функций. Отличный выбор для тех, кто ищет надежный мобильный телефон для основного использования, без необходимости в сложных технологиях. Модель BQ сохраняет баланс между стоимостью и функциональностью, предоставляя своим пользователям основные функции связи в удобном и стильном корпусе.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1867 Blues Blue




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1500
Габариты
55x116.5x16мм
Страна производитель
Китай
Описание
BQ представляет надежный и функциональный кнопочный телефон, который идеально подходит для тех, кто ценит простоту и надежность. Этот мобильный телефон отличается практичностью и легкостью в использовании, предлагая основные функции связи без дополнительных излишеств. Оснащенный экраном диагональю 1,77 дюйма, телефон обеспечивает четкость отображения информации, а встроенный Bluetooth позволяет удобно обмениваться данными с другими устройствами. Хотя модели не поддерживают Wi-Fi и GPS/Глонасс, они предлагают надежную связь благодаря поддержке двух SIM-карт формата mini-SIM, что делает их отличным вариантом для тех, кто хочет объединить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Телефон весит всего 125 граммов и оснащен аккумулятором емкостью 1500 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Произведенный в формате моноблока, он отличается удобной эргономикой и компактным дизайном. Этот аппарат не имеет сенсорного экрана и кнопки SOS, но его простота в использовании компенсирует отсутствие некоторых современных функций. Отличный выбор для тех, кто ищет надежный мобильный телефон для основного использования, без необходимости в сложных технологиях. Модель BQ сохраняет баланс между стоимостью и функциональностью, предоставляя своим пользователям основные функции связи в удобном и стильном корпусе.
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Доставка
Отзывы


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