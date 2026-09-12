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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 663266
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Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Silver
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства для тех, кто ценит простоту и практичность. Этот мобильный телефон в классическом форм-факторе моноблока сочетает базовые функции связи с современными элементами, такими как поддержка Bluetooth для передачи данных и подключения аксессуаров. Устройство оснащено 1,77-дюймовым экраном, обеспечивающим удобное чтение текстов и навигацию по меню.
Телефон поддерживает установку двух SIM-карт, что позволит использовать его как для личных, так и для рабочих целей. Ёмкость аккумулятора в 1500 мА·ч гарантирует длительную работу в течение дня. Аппарат выполнен в стильном синем цвете, подчеркивающем его уникальный дизайн. При весе всего 125 граммов телефон удобно лежит в руке и легко помещается в карман.
Отсутствие Wi-Fi и GPS делает данное устройство исключительно телефоном для связи, что подойдет пользователям, которые не нуждаются в дополнительных функциях смартфона. Без сенсорного экрана управление осуществляется с помощью удобной кнопочной клавиатуры. Несмотря на отсутствие ударопрочности, прочный корпус обеспечивает долговечность устройства при использовании в стандартных условиях.
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства для тех, кто ценит простоту и практичность. Этот мобильный телефон в классическом форм-факторе моноблока сочетает базовые функции связи с современными элементами, такими как поддержка Bluetooth для передачи данных и подключения аксессуаров. Устройство оснащено 1,77-дюймовым экраном, обеспечивающим удобное чтение текстов и навигацию по меню.
Телефон поддерживает установку двух SIM-карт, что позволит использовать его как для личных, так и для рабочих целей. Ёмкость аккумулятора в 1500 мА·ч гарантирует длительную работу в течение дня. Аппарат выполнен в стильном синем цвете, подчеркивающем его уникальный дизайн. При весе всего 125 граммов телефон удобно лежит в руке и легко помещается в карман.
Отсутствие Wi-Fi и GPS делает данное устройство исключительно телефоном для связи, что подойдет пользователям, которые не нуждаются в дополнительных функциях смартфона. Без сенсорного экрана управление осуществляется с помощью удобной кнопочной клавиатуры. Несмотря на отсутствие ударопрочности, прочный корпус обеспечивает долговечность устройства при использовании в стандартных условиях.
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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