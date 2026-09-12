Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и минимализм. Этот мобильный телефон от бренда BQ обладает лаконичным дизайном и оснащен всеми необходимыми для связи функциями. Основные характеристики включают поддержку Bluetooth, что позволяет подключать телефон к другим устройствам для передачи данных и использования гарнитур. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана подчеркивает его основное предназначение — быть надежным средством связи без лишних наворотов. Телефон весит всего 0,125 кг, что делает его легким и компактным, удобным для ношения в кармане или сумке. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, что вполне достаточно для отображения основного интерфейса и чтения сообщений. Устройство оснащено аккумулятором типа Li-Ion емкостью 1500 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Это особенно удобно для пользователей, которые часто находятся в дороге или забывают зарядить устройство. Отсутствие камеры и GPS/Глонасс делает телефон подходящим для пользователей, которым необходимо устройство исключительно для звонков и SMS. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет комбинировать различные тарифы и сети для оптимизации затрат на связь. Тип корпуса — моноблок, с акцентом на простоту и износоустойчивость, хотя и не является ударопрочным. Телефон BQ станет отличным выбором для тех, кто ищет базовое и надежное средство связи с минималистичным набором функций.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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