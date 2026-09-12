Top.Mail.Ru
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 6
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 7
Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663265
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
216

Описание товара Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red

Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и минимализм. Этот мобильный телефон от бренда BQ обладает лаконичным дизайном и оснащен всеми необходимыми для связи функциями. Основные характеристики включают поддержку Bluetooth, что позволяет подключать телефон к другим устройствам для передачи данных и использования гарнитур. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана подчеркивает его основное предназначение — быть надежным средством связи без лишних наворотов. Телефон весит всего 0,125 кг, что делает его легким и компактным, удобным для ношения в кармане или сумке. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, что вполне достаточно для отображения основного интерфейса и чтения сообщений. Устройство оснащено аккумулятором типа Li-Ion емкостью 1500 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Это особенно удобно для пользователей, которые часто находятся в дороге или забывают зарядить устройство. Отсутствие камеры и GPS/Глонасс делает телефон подходящим для пользователей, которым необходимо устройство исключительно для звонков и SMS. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет комбинировать различные тарифы и сети для оптимизации затрат на связь. Тип корпуса — моноблок, с акцентом на простоту и износоустойчивость, хотя и не является ударопрочным. Телефон BQ станет отличным выбором для тех, кто ищет базовое и надежное средство связи с минималистичным набором функций.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные и простые в использовании устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит функциональность и минимализм. Этот мобильный телефон от бренда BQ обладает лаконичным дизайном и оснащен всеми необходимыми для связи функциями. Основные характеристики включают поддержку Bluetooth, что позволяет подключать телефон к другим устройствам для передачи данных и использования гарнитур. Отсутствие Wi-Fi и сенсорного экрана подчеркивает его основное предназначение — быть надежным средством связи без лишних наворотов. Телефон весит всего 0,125 кг, что делает его легким и компактным, удобным для ношения в кармане или сумке. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, что вполне достаточно для отображения основного интерфейса и чтения сообщений. Устройство оснащено аккумулятором типа Li-Ion емкостью 1500 мА·ч, обеспечивающим длительное время работы без подзарядки. Это особенно удобно для пользователей, которые часто находятся в дороге или забывают зарядить устройство. Отсутствие камеры и GPS/Глонасс делает телефон подходящим для пользователей, которым необходимо устройство исключительно для звонков и SMS. Телефон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет комбинировать различные тарифы и сети для оптимизации затрат на связь. Тип корпуса — моноблок, с акцентом на простоту и износоустойчивость, хотя и не является ударопрочным. Телефон BQ станет отличным выбором для тех, кто ищет базовое и надежное средство связи с минималистичным набором функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мобильный телефон BQ 1867 Blues Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...