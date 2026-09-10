Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ Black/Blue
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные мобильные устройства, сочетающие в себе простоту и функциональность. Это классические модели с удобной клавиатурой и компактными размерами, которые подойдут для ежедневного использования. Данные телефоны оснащены необходимыми функциями связи и имеют несколько полезных характеристик. Основные параметры этих телефонов включают в себя наличие Bluetooth, что позволяет легко подключаться к беспроводным устройствам и аксессуарам. Экран диагональю 2,8 дюйма обеспечивает хорошую читаемость информации, а легкий вес в 92 грамма делает устройство удобным для переноски. Телефоны поддерживают работу с двумя mini-SIM картами, что расширяет возможности использования различных тарифов и экономии на связи. Кроме того, наличие слота для карты памяти позволяет увеличить объем внутреннего хранилища для сохранения дополнительных данных или мультимедийных файлов. Аккумулятор телефона емкостью 1000 мА·ч выполнен по технологии Li-Ion и отличается высокой надежностью. Более того, он является съемным, что позволяет при необходимости легко его заменить. Внешний вид телефонов BQ лаконичен и строг, они доступны в классических цветах: синем и черном. Их корпус выполнен в форм-факторе моноблока, обеспечивая комфорт и простоту использования, хотя и не обладает ударопрочностью. Эти телефоны станут отличным выбором для тех, кто ценит практичность и надежность в классическом исполнении.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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