Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2820 Step XL+ White/Red
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежное и практичное устройство, идеальное для тех, кто ценит простоту и функциональность. Этот мобильный телефон бренда BQ отличается компактностью и удобством в использовании, благодаря чему отлично подходит для повседневного общения. Телефон оснащен цветным экраном с диагональю 2,8 дюйма, предоставляющим чёткое изображение и удобное восприятие информации. Одним из ключевых преимуществ является наличие Bluetooth, что позволяет легко передавать данные между устройствами. Устройство поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что делает его удобным для совмещения рабочих и личных номеров. Кроме того, телефон оснащен слотом для карты памяти, обеспечивающим дополнительное удобство хранения данных. Емкость аккумулятора составляет 1000 мА·ч, чего достаточно для продолжительной работы без подзарядки. Более того, съемный аккумулятор предоставляет возможность его замены, увеличивая срок службы устройства. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и поставляется в двух цветах: белом и красном, что придаёт ему стильный внешний вид. Хотя корпус не является ударопрочным, конструкция телефона достаточно прочна для стандартного использования. С весом всего 92 грамма, это устройство легкое и компактное, что делает его удобным для носки в кармане или сумке. Это отличный выбор для тех, кому нужен простой и функциональный телефон без излишних усложнений.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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